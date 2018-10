Nike engage un athlète handicapé mental pour la 1ère fois de l'histoire (vidéo)

Justin Gallegos est en passe de devenir une véritable star aux Etats-Unis. Ce jeune homme est atteint de paralysie cérébrale, une maladie qui cloue la plupart des gens dans un fauteuil roulant pour toute leur vie. Mais Justin est d'une autre trempe, et a un but dans la vie : courir le semi-marathon sous la barre des deux heures, ce qui serait un véritable exploit dans sa condition. Son histoire n'a pas manqué de toucher l'Amérique, jusqu'à parvenir aux oreilles de la puissante firme Nike, qui fait la loi dans le sport outre-Atlantique. Elle a d'abord conçu une paire de chaussures spécialement pour Justin Gallegos, adaptée à ses mouvements. Puis, à la fin d'une course, Justin a appris une incroyable nouvelle : Nike a décidé de lui offrir un contrat professionnel, une première dans l'histoire pour un athlète atteint de paralysie cérébrale. Le jeune homme n'a pas manqué de fondre en larmes dans les bras de son entraîneur, sous les acclamations de ses partenaires de course.

Par Timothée Le Puil